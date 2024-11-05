Bursa'da AFAD'a akredite arama kurtarma ekibi sayısı 21'e yükseldi

FATİH ÇAPKIN - Bursa'da olası afetlere karşı hazır bekleyen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) akredite arama kurtarma ekibi sayısı bir yıl içinde 8'den 21'e yükseldi.

AFAD'ın 2020 yılından sonra çıkardığı yönetmelik ve kılavuzlar kapsamında, arama kurtarma çalışmalarına akreditasyon sistemi getirildi.

Bu akreditasyon sistemiyle, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kuruluşlara bağlı arama kurtarma ekipleri, "Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile "Kentsel Arama ve Kurtarma Kılavuzu" kapsamında akreditasyon çalışmalarına devam ediyor.

Kentteki arama kurtarma ekiplerinin kendilerine müracaat ettiğini belirten Buldan, "Geçen yıla kadar Bursa'da 8 akredite edilmiş arama kurtarma ekibi vardı. 1 yıl içerisinde buna ilave olarak 13 ekip daha dahil oldu. Şu an 3'ü kamu, 8'i STK ve diğerleri özel fabrika ve iş yerleri olmak üzere 21 akredite ekip bulunmaktadır." dedi.

Buldan, eğitimlerle ilde 1000'e yakın kişinin akredite sürecine dahil edildiğini anlattı.

Bursa'nın sanayi kenti olması dolayısıyla fabrika ve iş yerlerinde kurulan arama kurtarma ekiplerinin eğitim süreçlerine de hız verildiğini dile getiren Buldan, şöyle devam etti:

"Hem fabrikalarımız hem de iş yerlerimiz kendi iç planları doğrultusunda kendi kendine yetebilecek nitelikte ekipler oluşturmaktadır. Bu şekilde bir ekip oluşturan kurum ve kuruluşların, diğer zamanlarda başka kişilere de yardım olabilecek şekle getirilmesi için bu akreditasyon sistemi içerisinde de yine arama kurtarma eğitimleri almasını sağlamış oluyoruz. Bursa sanayi şehri olmasından dolayı bu konuda da bizden eğitim almak isteyen, akredite olmak isteyenleri de teşvik ediyoruz ve hızlı bir şekilde eğitimlerini veriyoruz. Şu anda ilimizde 54 kamu, özel ve fabrikalardan oluşturulmuş ekip var."