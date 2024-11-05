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        Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimleri sonbaharla kahverengi, sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla süslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:44
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimleri sonbaharla kahverengi, sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla süslendi.

        İnegöl'den Kütahya yönüne giden sürücü ve yolcular, özellikle Mezit mevkisinde renk cümbüşüyle karşılaşıyor.

        Sonbaharla birlikte kahverengi, sarı, kırmızı ve yeşilin tonlarına bürünen bölge, doyumsuz seyir imkanı sağlıyor.

        Ağaçların oluşturduğu eşsiz manzarada mola verenler, renklere boyanan ormanı yakından görme imkanı buluyor.

        Kara yolunu çevreleyen ve sonbaharla oluşan renk cümbüşü dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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