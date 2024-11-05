Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü
Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimleri sonbaharla kahverengi, sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla süslendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimleri sonbaharla kahverengi, sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla süslendi.
İnegöl'den Kütahya yönüne giden sürücü ve yolcular, özellikle Mezit mevkisinde renk cümbüşüyle karşılaşıyor.
Sonbaharla birlikte kahverengi, sarı, kırmızı ve yeşilin tonlarına bürünen bölge, doyumsuz seyir imkanı sağlıyor.
Ağaçların oluşturduğu eşsiz manzarada mola verenler, renklere boyanan ormanı yakından görme imkanı buluyor.
Kara yolunu çevreleyen ve sonbaharla oluşan renk cümbüşü dronla görüntülendi.
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