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        İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:49
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        İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Mahmudiye Mahallesi 12. Sokak'ta mobilya imalatı yapılan tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İşçilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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