İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Mahmudiye Mahallesi 12. Sokak'ta mobilya imalatı yapılan tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.