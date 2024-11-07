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        Orhangazi'de bir aracın çarptığı 74 yaşındaki kadın yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:13
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        Orhangazi'de bir aracın çarptığı 74 yaşındaki kadın yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde gece saatlerinde yerde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, Emir Korde (74) olduğu belirlenen yaralıyı ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Hayati tehlikesi bulunan kadın, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Korde'ye 16 VV 251 plakalı aracın çarptığını belirledi.

        Kadına aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ​​​​​​​mahalle muhtarı Orhan Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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