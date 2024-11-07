Orhangazi'de bir aracın çarptığı 74 yaşındaki kadın yaralandı

Kadına aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ​​​​​​​mahalle muhtarı Orhan Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay yerine gelen ekipler, Emir Korde (74) olduğu belirlenen yaralıyı ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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