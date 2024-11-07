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        Yoncadır Kadın Derneği 5'inci yaşını konserle kutladı

        Bursa'da, Yoncadır Kadın Derneğinin kuruluşunun 5'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde sanatçı Fettah Can ve DJ Samet Kurtuluş sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:21
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        Yoncadır Kadın Derneği 5'inci yaşını konserle kutladı
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        Bursa'da, Yoncadır Kadın Derneğinin kuruluşunun 5'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde sanatçı Fettah Can ve DJ Samet Kurtuluş sahne aldı.

        Dernek Başkanı Cansu Vatansever, yaptığı açıklamada, konsere ilginin büyük olduğunu ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını söyledi.

        Vatansever, kuruluştan bu yana elde ettikleri başarılardan, birlik ve beraberlikle bugünlere ulaşmaktan çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade etti.

        Etkinlikle hem üyeleri hem de destekçileriyle bir araya gelen dernek yöneticileri, projelerinin etki alanını genişletmeye yönelik yeni hedefler belirledi.

        Galeri
        Galeri

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