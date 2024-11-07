Bursa'da iki farklı noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bursa'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Dursunbey, Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Bu arada Karacabey ilçesinde de çıkan orman yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.
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