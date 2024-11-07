İnegöl'de trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden Şeref İ. (64) idaresindeki 16 NC 505 plakalı SUV tipi araç, aynı yöne giden Sevda O'nun (34) kullandığı 06 CUM 626 plakalı otomobile arkasından çarptı.
Otomobil sürücüsünün ani fren yapmasından kaynaklandığı iddia edilen kazada, Sevda O. hafif yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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