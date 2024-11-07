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        İnegöl'de trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:47
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        İnegöl'de trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden Şeref İ. (64) idaresindeki 16 NC 505 plakalı SUV tipi araç, aynı yöne giden Sevda O'nun (34) kullandığı 06 CUM 626 plakalı otomobile arkasından çarptı.

        Otomobil sürücüsünün ani fren yapmasından kaynaklandığı iddia edilen kazada, Sevda O. hafif yaralandı.

        Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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