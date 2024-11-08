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        Türkiye Ekonomi Sempozyumu, Bursa'da başladı

        Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, 3-5 yıl öncesine kadar 300'den fazla olan halka açık şirket sayısının 570'e ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:18
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        Türkiye Ekonomi Sempozyumu, Bursa'da başladı
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        Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, 3-5 yıl öncesine kadar 300'den fazla olan halka açık şirket sayısının 570'e ulaştığını bildirdi.

        Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği öncülüğünde, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile MKK'nin destekleriyle "Yapısal Dönüşüm ve Yeni Sanayileşme Politikası" ana temasıyla düzenlenen Türkiye Ekonomi Sempozyumu, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde başladı.

        Arıkan, açılışta yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul grubunda, Borsa İstanbul'un piyasa işletimini gerçekleştirdiğini, alım satıma aracılık ettiğini, Takasbank'ın finansal takası sağladığını, finansal altyapı ve teknoloji şirketi MKK'nin ise bütün piyasaların verisini kaydederek, kaydi saklama hizmeti sunduğunu söyledi.

        Kurumsal yönetim hizmetleri sunduklarını belirten Arıkan, "Kamuyu Aydınlatma Platformunda bütün dünyaya örneğiz. Dünyada en iyi uygulayan piyasalardan, ülkelerden biriyiz. Genel kurul sistemimiz var. Endonezya Sermaye Piyasasına dahi bunun ihracını gerçekleştirdik ve kullanılıyor. Türkiye'de 2012'den beri kullanılmakta ve OECD tarafından dünyadaki en iyi 5 uygulamadan biri olarak raporlarına konu edilecek." dedi.

        Yazdığını yapmak, yaptığını yazmak ve ölçerek yönetmenin önemine değinen Arıkan, kurum olarak bu 3 mottoyu uygulamaya çalıştıklarına dikkati çekti.

        Türkiye'de bakiyeli yatırımcı sayısının 11 milyon olduğunu, bunun daha fazla bilinmesinin sağlanması gerektiğini dile getiren Arıkan, "Halka açık şirket sayısı şu an 570'e geldi. 3-5 yıldır her yıl 40-50 yeni şirket geliyor. Bizim halka açık şirket sayımız 3-5 sene öncesine kadar 300 küsurdu." diye konuştu.

        Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz da sempozyumda uzmanların bildirilerini sunacağını, ekonominin temel sorunları ve bunların çözümleri konusundaki düşüncelerini müzakere edeceklerini aktardı.

        TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ekonomide en çok konuşulması gereken başlıkların, bu alanın insan odaklı yönetilmesi, yönlendirilmesi ya da ekonomiye göre insanın yeniden dizayn edilmesi olduğunu belirtti.

        İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, sempozyumda akademisyenlerle iş dünyası temsilcilerini bir araya getirerek, yeni sanayi politikasını ele almak istediklerini ifade etti.

        ABD'den Çin'e, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye, herkesin gündeminde yer alan bir konuyu enine boyuna verimli şekilde tartışacakları sempozyumun sonuç bildirgesinin daha sonra yayımlanacağını anlatan Savaşan, Türkiye Ekonomi Sempozyumu'nun 2'ncisinin Mayıs 2025'te Yıldız Teknik Üniversitesi'nde "Türkiye ve Komşuları" ana ekseninde gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Küresel ekonomiyi ve ulusal ekonomileri derinden etkilemesi muhtemel güncel meydan okumaların bilimsel olarak değerlendirilmesi, Türkiye ekonomisinin gelişmişlik seviyesi ışığında, reel sektör ve sanayileşme odaklı sorunlarının bilimsel yöntemlerle analiz edilerek "Yeni Sanayi Politikası" bağlamında öneriler geliştirilmesi amaçlanan sempozyum, yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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