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        İnegöl'de tabancayla vurulan kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:42
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        İnegöl'de tabancayla vurulan kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokağı'nda O.Ç. (49) ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli tarafından tabancayla ateş edilen O.Ç, bacağından yaralandı.

        Çevredekiler tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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