Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Evinden tarlasına gitmek üzere yola çıkan Mehmet Biçer'in (39) kullandığı 16 AST 923 plakalı traktör, Orhangazi-İznik kara yolunun Boyalıca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hendeğe devrilen traktörün altında kalan 1 çocuk babası çiftçi Biçer'in öldüğünü belirledi.
Sürücünün cansız bedeni, iş makinesi yardımıyla traktörün kaldırılmasının ardından hastane morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle yolda bir süre ulaşım, jandarma tarafından kontrollü sağlandı.
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