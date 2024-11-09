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        Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:30 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:41
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        Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Evinden tarlasına gitmek üzere yola çıkan Mehmet Biçer'in (39) kullandığı 16 AST 923 plakalı traktör, Orhangazi-İznik kara yolunun Boyalıca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, hendeğe devrilen traktörün altında kalan 1 çocuk babası çiftçi Biçer'in öldüğünü belirledi.

        Sürücünün cansız bedeni, iş makinesi yardımıyla traktörün kaldırılmasının ardından hastane morguna gönderildi.

        Kaza nedeniyle yolda bir süre ulaşım, jandarma tarafından kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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