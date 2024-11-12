Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak üzerinde mobilya imalatı yapılan tesisin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin kısa sürede alevleri söndürdüğü bölgede, soğutma çalışması devam ediyor.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için ise çalışma başlatıldı.
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