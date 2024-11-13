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        Bursa'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı ahşap binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 21:58 Güncelleme: 13.11.2024 - 21:59
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        Bursa'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı ahşap binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Yenice Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Evden hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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