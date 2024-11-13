Bursa'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Dumanları fark eden mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yenice Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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