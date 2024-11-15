Bursaspor için hazırlanan rap şarkının klibi yayında
Televizyonda yayınlanan bir yarışmanın ikinci sezonunda ikinci olan "b8" mahlaslı Mesut Kurtuluş, Bursaspor'a özel şarkı hazırladı.
Televizyonda yayınlanan bir yarışmanın ikinci sezonunda ikinci olan "b8" mahlaslı Mesut Kurtuluş, Bursaspor'a özel şarkı hazırladı.
"O Ses Rap" yarışmasında Bursa'yı temsil eden Kurtuluş, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta yoluna namağlup lider olarak devam eden yeşil beyazlılar için özel şarkı besteledi.
Yarışma sonrası kariyerine devam eden Kurtuluş'un Bursaspor'a ithaf ettiği "Adı Aşk Bu Eziyetin" adlı şarkının klibi, Bursaspor'un YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayınlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.