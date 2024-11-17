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        Bursa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 10:06 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:06
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        Bursa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

        H.B. (14) yönetimindeki 16 AFB 757 plakalı motosiklet, Yenişehir Caddesi'nde M.Ş. idaresindeki 16 PD 400 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan H.B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan H.B, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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