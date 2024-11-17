AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Kestel ilçe kongresinde konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bugün Gazze'de naklen yayınlanan o zulüm, onların sonu olacak Gazzelilerin değil. Bu bakımdan etrafımızda olup bitene bakın, Suriye, Irak, Lübnan ve İran'a bakın, her tarafa saldırıyor İsrail." dedi.

Ala, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kestel 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, dünyada devam eden zulümlerin özellikle Gazze'de sürdüğünü söyledi.

Ahıskalı vatandaşların uğradığı zulmün üzerinden 80 yıl geçtiğini vurgulayan Ala, "Zulüm yapıldı, sürgün edildi de Ahıskalı kardeşlerimiz ve Ahıskalılık ruhu yok edilebildi mi, hayır. Zulüm kendine mezar kazar. Bugün Gazze'de olduğu gibi, Natenyahu yönetimi ve İsrail kendi mezarını kazıyor. Zulmediyor ama zulümle hiçbir ülke abad olmaz, hiçbir toplum ve anlayış da yok edilemez." diye konuştu.

Ahıskalılara zulmedenlerin yerle yeksan olduğunu vurgulayan Ala, şunları söyledi: "Bugün Gazze'de naklen yayınlanan o zulüm, onların sonu olacak Gazzelilerin değil. Bu bakımdan etrafımızda olup bitene bakın, Suriye, Irak, Lübnan ve İran'a bakın, her tarafa saldırıyor İsrail. Daha önce de tarumar oldu ülkeler. Bütün o büyük güçler de insanlık da naklen yayınla izliyor. Biz bu kadar ateş çemberi içinde Türkiye'yi aldık bir yerden buralara getirdik. 23 yıl önce kurulduk, 22 sene önce iktidara geldik. Ekonomik olarak zaten çökmüştü ülke."

- "Muhalefet konser siyaseti yapıyor" Ala, siyasi birlikteliğin önemine değinerek şunları dile getirdi: "Biz eser siyaseti konusunda hep birlikte Türkiye'nin siyasi tarihine altın harflerle yazılacak ve altı çizilecek bir siyaset yürütüyoruz. Ama muhalefet konser siyaseti yapıyor, onu da beceremiyor inanılmaz paralar ödüyorlar 3-5 günlük konsere. Orada sanatçıları da kullanıyorlar, onlara da ayıp ediyorlar. Onlara 1 verip 5 gösteriyorlar, arkadaşlar manzara budur. Onun için ben belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Yaptıkları işte nezih, doğru dürüst, milletinden aldıkları emaneti çok dikkatli kullanmaya gayret eden kardeşlerimiz burada iş yapıyor. Milletimiz de bu aradaki farkı görecek, görüyor o yüzden biz 22 yıldır iktidardayız. İnşallah gelecek dönemlerde de milletimiz bunların yaptıkları yanlışları görerek, onlardan o emanetleri alıp ehline, bu işi doğru dürüst yapacak arkadaşlarımıza tevcih edeceklerdir."