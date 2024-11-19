Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da asker olmak isteyen down sendromlu gence jandarmadan sürpriz

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve askerliği büyük bir tutku haline getiren down sendromlu İslam Mevlüt, bir günlüğüne jandarma oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da asker olmak isteyen down sendromlu gence jandarmadan sürpriz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve askerliği büyük bir tutku haline getiren down sendromlu İslam Mevlüt, bir günlüğüne jandarma oldu.

        Mevlüt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı ve personelin girişimiyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ağırlandı.

        Jandarma üniforması giydirilen, devriyeye çıkan Mevlüt, jandarma personeliyle bir gün geçirerek hem görev araçlarını tanıdı hem de temsili askerlik deneyimi yaşadı.

        Mevlüt'ün mutluluk ve heyecanı hem ailesini hem de etkinliğe katılan jandarma personelini duygulandırdı. Hayalini gerçekleştiren genç, unutulmaz bir gün yaşadığını belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı açıklamada, asker olmayı çok isteyen İslam Mevlüt'ün hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gencimizin hayalini gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanımız Yüzbaşı Harun Nazlı'ya ve kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        Yüzbaşı Nazlı da bu tür etkinliklerin gençlerin hayallerini desteklemenin yanı sıra toplumla güvenlik güçleri arasında sıcak bir bağ kurduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        "Türkiye'nin Gazprom'a ertelenmiş borcu yok"
        "Türkiye'nin Gazprom'a ertelenmiş borcu yok"
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?
        G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        3 bölge için sağanak uyarısı
        3 bölge için sağanak uyarısı
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!

        Benzer Haberler

        Surda manzara izlerken düşüp, ağır yaralandı
        Surda manzara izlerken düşüp, ağır yaralandı
        Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        12 yaşındaki İdil'den 2 gündür haber yok (2)
        12 yaşındaki İdil'den 2 gündür haber yok (2)
        Bursa'da iki gündür kayıp olan iki çocuk bulundu
        Bursa'da iki gündür kayıp olan iki çocuk bulundu
        Bursa'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı