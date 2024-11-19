Bursa'da 3 yaşındaki çocuğun hafif yaralandığı kaza kamerada

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.E'yi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hafif ticari araçtaki 3 yaşındaki A.E'nin hafif yaralandığı kaza yerine, durumun bildirilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada bir çocuk hafif yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.