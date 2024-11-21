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        Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 04:12 Güncelleme: 21.11.2024 - 04:12
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        Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Orhaniye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 AUN 328 plakalı aracı durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçla kaçmaya başladı.

        Yaklaşık 25 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüpheli araç, Mahmudiye Mahallesi'nde polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu.

        Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz, kullandığı aracın da çekme belgeli olduğu tespit edildi.

        Sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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