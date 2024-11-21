BİK Genel Müdürü Erkılınç, Bursa'da gazetecilerle bir araya geldi:

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Yalova'da yayımlanan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Erkılınç, geçen ağustos ayından itibaren yeni bir yapılanmaya gidilerek 15 bölge müdürlüğü üzerinden ülke genelinde 2 bin 34 yayın ile 14 bin 360 kanuni ve özel müşteriye hizmet verilmeye başlandığını bildirdi.

Erkılınç, yeni yapılanmanın, bağlı bulunduğu müdürlüğü değişen illerdeki yayınlar üzerinde kısa süreli tedirginlik oluşturduğunu ancak gelinen aşamada iş süreçlerinin aksamadan yürüdüğünü anlattı. Süreli yayınlardan bedeli henüz ödenmemiş kamuya ait resmi reklamların hak ediş ödemelerinin kurum tarafından gerçekleştirilmesine yönelik talepler geldiği bilgisini paylaşan Erkılınç, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan fiyat tarifesinde bir madde var. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışında kalan kurum ve kuruluşlarca yayımlatılacak ilanların ödemesinin peşin alınacağı, kanuni sebeplerden ötürü ödemesini yapamayan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ise fatura sonrası ödeme yapabileceği açıkça yazıyor. Bu neyle ilgili? Resmi ilanlarla ilgili. Burada parasını peşin almadığım ilanlarda sorumluluğu üzerime alıyorum, parası yatmasa dahi ödemesini yapıyorum. Dolayısıyla kurumumuz sadece resmi ilanların hak ediş ödemelerinin garantörüdür."

Erkılınç, resmi reklamların bu düzenlemenin dışında olduğu için tümüyle peşin çalışılması gereken bir husus olduğunun altını çizerek, "Parası peşin ödenmemiş ancak sonradan ödeneceği beyan edilen veya ödeneceği bilinen resmi reklamı, sizlere sevk etmesek ya da 'yayımlayamazsın' desek, buna ilk itiraz edecek yine sizler olursunuz. Reklam ajanslarıyla uzun süreli vadelerle çalışıldığını da biliyoruz. Neden mesele bizim gibi bir kamu kurumu olunca ticaretin olağan akışına aykırı davranmamız bekleniyor? Arada sırada kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ödemelerini geciktirdiği durumlar olabilir. Gider konuşuruz, ödüyorsa öder, ödemezse de doğal olarak hukuken gereğini yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kayıp-kaçak ilan ve reklamların önünü kesmeliyiz" Asgari fikir işçisi kadrosunda bildirilen isimlerin zaman zaman fiilen görev yapmadığı durumlarla karşılaştıklarının altını çizen Erkılınç, "Gerçekte çalışmayan gazetecinin imzasını ara sıra haberlere atarak meseleyi geçiştirdiğinizi, hatta kandırdığınızı düşünüyorsanız burada yanılan gazetelerimiz ve internet haber sitelerimiz olur, peşinen söyleyeyim. Hele hele bir de çalıştırdığı emekçinin alın terini ödemeyen, ödemiş gibi yapıp gidip banka kartından geri çeken veya eksik ödeyenin iflah olması mümkün değildir. Alın teri ödenmemiş emekçiden okunacak, gazete sattıracak, internet sitesine trafik sağlayacak haber getirmesini bekleyemezsiniz." ifadesini kullandı.

Erkılınç, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin dışında kalan resmi ilanlar ile reklamların peşin alınma uygulamasına geçilmesinin özellikle reklam adetleri yönüyle büyük kayıpları beraberinde getireceğini ve yine bundan en büyük zararı süreli yayınların göreceğini belirterek, neredeyse sorunsuz işleyen bir sistemi bozmanın bedelinin ağır olacağını vurguladı.