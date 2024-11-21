Bursa'da çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen ve itfaiye ekibince evden çıkarılan Hosema A. (2) ve Gulud A. (4), 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 çocuğun bulunduğu evdeki yangını kısa sürede söndürdü.

Ertuğrulgazi Mahallesi Acar Sokak'taki bir apartmanın 2. katında yabancı uyrukluların yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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