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        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'da, aydınlatma direğine çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 07:43 Güncelleme: 22.11.2024 - 08:10
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        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'da, aydınlatma direğine çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, S.C. (28) idaresindeki 06 DA 2819 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrildi.

        Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki H.C. (30) yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlilerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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