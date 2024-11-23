İnegöl'de motosiklet denetimleri devam ediyor
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde trafik ekiplerince motosikletlere yönelik denetim yapıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde trafik ekiplerince motosikletlere yönelik denetim yapıldı.
Ekipler, 90 motosikleti kontrol ettikleri uygulamada, kasksız sürücülere toplam 75 bin lira ceza kesti. Muayenesi olmayan motosikletler ise otoparka çekildi.
Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla motosiklet denetimlerinin süreceği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.