Uludağ'a erken gelen kar turizmcilerin umutlarını artırdı

FATİH ÇAPKIN - Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar, turizmcileri yeni sezon için umutlandırdı.

Bölgede dün başlayan yoğun kar yağışının ardından 5 binden fazla yatak kapasiteli otel ve misafirhanelerin rezervasyonlarında hareketlilik yaşanıyor.

Son yıllarda karın geç ve az yağması nedeniyle sezonun kısa sürdüğü Uludağ'da turizmcilerin, 2024-2025 sezonunun bereketli geçeceğine yönelik umutları arttı.

Marmara Bölgesi'nin en yüksek rakımlı bölgesi Uludağ'da kar kalınlığının 40 santimetreyi aşmasıyla kayak, snowboard ve kızak yapılan yaklaşık 30 pist, bembeyaz oldu. Karın etkili olmasıyla Orman Köşkleri'nde de rezervasyon telefonları arttı. Otel işletmecileri sezon açılışı için gün sayarken, pistlerin kayak için en kısa zamanda hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve teleferikle de ulaşılabilen Uludağ'ın iki farklı yerleşim bölgesindeki otellerde konaklayanlar, 300 ila 1980 metre uzunluklarındaki kayak pistlerinde her türlü kış sporunu yapabiliyor. - "Rezervasyonlarımız hızlandı" Sarıalan mevkisinde bungalovlardan oluşan Orman Köşkleri'nin işletme müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine, özellikle son 2 sezondur yağış azlığı nedeniyle düşük doluluk oranıyla çalıştıklarını söyledi.

Bu sezon kar yağışının erken başladığını belirten Özenoğlu, "Güzel de bir kar yağışı var. Devamını bekliyoruz. Karın yağmasıyla rezervasyonlarımız hızlandı. Doluluk oranlarımız yüzde 30 civarında ama ilerleyen günlerde yükselecektir." diye konuştu. Özenoğlu, tatil planlayanların kış turizminde rezervasyon için karın düşmesini beklediğini ifade etti.

Uludağ'ı "kayak turizminin başkenti" olarak nitelendiren Özenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlerleyen dönemlerde kar yağışı devam ederse Uludağ'ın eski özlenen günleri yine yaşanırsa bu sezon da kar yağışı yoğun olursa muhakkak iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum çünkü kayak turizmi için de belli bir kar seviyesinin yakalanması gerekiyor. O kar seviyesi yakalandığında misafirlerimiz yine Uludağ'daki işletmeleri tercih edecek. Kar yağışı bizim için 'beklediğimiz an' diyebilirim. Bizim için çok müjdeli bir haber bu çünkü misafirler de bu kar yağışını bekliyor. Kar yağışını gören misafirler hemen yoğun bir şekilde aramaya başladı. İnşallah iyi bir sezon diliyorum."