Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Bursa'da konuştu:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, "Bu insan kaynağı konusunu sadece 'ara elemanı' olarak adlandırmamak gerekiyor. 'Aranan eleman' olarak kodluyoruz ve bir insan kaynağı olarak bunu güncelliyoruz çünkü buradan yetişen arkadaşlarımız hem sektörde çalışacaklar ama bunlar birer girişimci olacaklar. Sektörün öncüsü olacaklar, sanayici olacaklar." dedi.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetici ve Öğretmen Buluşması programında konuşan Macit, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, bakanlığa başladıktan sonra önemli temel gündem maddeleri bulunduğunu, bunlardan birinin de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olduğunu ifade etti.

Macit, geçen sene itibariyle bu modelin hazırlandığını ve bu sene 1, 5 ve 9. sınıflarda hayata geçirmeye başladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Artık teknolojinin hızla değiştiği, bilgiye hızlıca sahip olduğumuz, kuantum bilgisayarlarla milyonlarca bilginin ve verinin dakikalar içerisinde önümüze serildiği bir çağda bilgiye sahip olan değil elindeki bilgiyle çıktı üretmeyi merkeze alan, milli manevi değerlerimizi merkeze alan eğitim modelimizi uygulamak, sahada bunun karşılık bulması hepimizin temel görevlerinden bir tanesi. Ve yine bakanımızın temel gündem maddelerinden bir tanesi ise mesleki teknik eğitim. Burada hepimize büyük sorumluluklar düşüyor."

Bu kapsamda 40'tan fazla şehirde onlarca kurumla, yüzlerce paydaşla, binlerce isimle görüşmeler yapıldığını aktaran Macit, sanayiden gelen ihtiyaçlar, sektörden gelen talepler ve eğitmenlerin yorumlarıyla beraber bir politika belgesi hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamuoyu takdirlerine sunulduğunu ifade etti. Sanayicilerle bir araya geldiklerinde kendilerine en çok ilettikleri konuların başında insan kaynağı konusunun geldiğini dile getiren Macit, "Bu insan kaynağı konusunu sadece 'ara elemanı' olarak adlandırmamak gerekiyor. 'Aranan eleman' olarak kodluyoruz ve bir insan kaynağı olarak bunu güncelliyoruz çünkü buradan yetişen arkadaşlarımız hem sektörde çalışacaklar ama bunlar birer girişimci olacaklar. Sektörün öncüsü olacaklar, sanayici olacaklar." diye konuştu.

Macit, bu okullara olan bakışı hep beraber değiştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu konuda yapılan çalışmaların şöyle bir önemi var; sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizlerin yapacağı bir çalışmayla bu alanda büyük ilerlemeler sağlayamayız. Dolayısıyla hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu konunun sanayide, sivil toplum kuruluşlarında, diğer bakanlıklar nezdinde paydaşları var ve bu süreç sadece öğrenciler üzerinden, sadece öğretmenler üzerinden, lise seviyesinde kodladığımız bir çalışma da değil.

Ortaokul seviyesinde başlattığımız, lise eğitimi sonrası mezunlarımızı takip ettiğimiz bir süreç ama aynı zamanda öğretmenlerimizin, eğiticilerin eğitimiyle, sektörle buluşmasıyla yine takip ettiğimiz bir model. Sanayicilerimize, organize sanayi bölgelerimize, yerel yönetimlerimize, kamu kurum kuruluşlarımıza ödevlerin düştüğü ve hep beraber, velilere görevlerin düştüğü bir süreç olarak bunu tanımlıyoruz. Sizlerden ricamız bu politika belgesini sektörle, sanayiyle, paydaşlarla, anne ve babalarla, ebeveynlerle paylaşmanız ve takip etmeniz."

Bu belgeyi hazırlanmış ve bakanlığın raflarına konmuş bir belge olarak görmediklerine dikkati çeken Macit, bunun sahiplenilmesini ve tüm paydaşların sürece dahil edilmesini istediklerini sözlerine ekledi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz tarafından Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ne ilişkin sunumun ve bu belge doğrultusunda hazırlanan İl Mesleki Eğitim Eylem Planına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı program, uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekiplere ödül takdimiyle sona erdi.