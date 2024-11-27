İnegöl'de bir kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

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