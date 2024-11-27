İnegöl'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işledikleri suçlardan kesinleşen hapis cezaları nedeniyle aranan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işledikleri suçlardan kesinleşen hapis cezaları nedeniyle aranan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, "karşılıksız çek keşide etme" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen A.K'yi bir eve düzenlenen operasyonda yakaladı.
A.K'nin, bu evde saklanmak için özel bölme yaptığı belirlendi.
Hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasına çaptırılan S.D. de yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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