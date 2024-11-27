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        İnegöl'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işledikleri suçlardan kesinleşen hapis cezaları nedeniyle aranan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:58
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        İnegöl'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işledikleri suçlardan kesinleşen hapis cezaları nedeniyle aranan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, "karşılıksız çek keşide etme" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen A.K'yi bir eve düzenlenen operasyonda yakaladı.

        A.K'nin, bu evde saklanmak için özel bölme yaptığı belirlendi.

        Hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasına çaptırılan S.D. de yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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