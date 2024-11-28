İnegöl'de motosikletten düşen sürücü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki motosikletten düşerek yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki motosikletten düşerek yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde seyreden Kayra K. (15) idaresindeki 16 KAG 33 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Motosikletten düşerek ayağında kırık oluşan Kayra K, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olay, çevredeki bir güvenli kamerası tarafından görüntülendi.
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