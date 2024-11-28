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        İnegöl'de motosikletten düşen sürücü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki motosikletten düşerek yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 20:42 Güncelleme: 28.11.2024 - 20:48
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        İnegöl'de motosikletten düşen sürücü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki motosikletten düşerek yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde seyreden Kayra K. (15) idaresindeki 16 KAG 33 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

        Motosikletten düşerek ayağında kırık oluşan Kayra K, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Olay, çevredeki bir güvenli kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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