İnegöl'de fabrikanın talaş deposunda çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekipleri hızlı ve etkili müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önledi.

Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'ndeki fabrikanın talaş deposunda çıkan yangının fark edilmesinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ile polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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