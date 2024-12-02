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        Bursa'da 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıs çıkarıldı

        Bursa'da, mıknatıslı boncuk bileklik yutan 5 yaşındaki kız çocuğunun bağırsağından 38 mıknatıs çıkartıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:04
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        Bursa'da 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıs çıkarıldı
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        Bursa'da, mıknatıslı boncuk bileklik yutan 5 yaşındaki kız çocuğunun bağırsağından 38 mıknatıs çıkartıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 yaşındaki kız çocuğu, evde oyun oynadığı mıknatıslı boncuk bilekliği yuttu. Durumu fark eden aile, çocuğuyla birlikte Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Demirören tarafından yapılan tetkikte çocuğun bağırsaklarında mıknatıslar tespit edildi. Yapılan operasyonla çocuğun bağırsağından 38 mıknatıs çıkartıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kaan Demirören, bu tarz vakalarda mide ve bağırsak delinmesi yaşanmaması için erken müdahalenin önemine değindi.

        Takı ve oyuncakların özellikle 5 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyaran Demirören, yabancı cisim yutmalarının önemli bir problem olduğunun altını çizdi.

        Demirören, son zamanlarda mıknatısların, lityum iyon pillerin ve yüksek düzeyde emici cisimlerin önemli bir problem haline geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Bu cisimlerle alakalı çok sayıda olguyla karşılaşıyoruz. Hastamız da boncuk şeklinde, ufak da olsa kuvvetli çekim gücüne sahip neodimin dediğimiz maddelerden oluşan mıknatısları yutmuş. Bu mıknatıslar değişik sebeplerle toplumumuzda yaygın olarak bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı oyuncak olarak bulunuyor ve bu oyuncaklarda maalesef küçük çocukların ellerine rahatlıkla geçebiliyor. Özellikle 5 yaşından küçük çocuklara bu tarz küçük cisimlerin verilmesini ve üzerinde takı olarak kullanılmasını bırakın etrafında bile olmaması gerekiyor."

        Birden fazla yutulan mıknatısın mide ya da bağırsaklarda araya dokuyu alıp bir süre sonra o bölgeyi delmeye başladığını belirten Demirören, şunları kaydetti:

        "Genellikle bu hastalarla ilk 24 saat içinde mide ya da bağırsakları delinmiş şekilde karşılaşıyoruz. Hastamızın şansı bağırsaklarda yakalamamıza rağmen bu mıknatısları endoskopi ile çıkarabilmemiz oldu. 38 boncuk şeklinde bir mıknatıs olduğunu gördük. Hastamızda delinme durumu olmadı. Şu anda sağlığına kavuştu ama bu durum çoğunlukla bu şekilde olmuyor. Maalesef bu mıknatıslar çok sayıda yutulduğu zaman bağırsaklarda delinmeye yol açıp ameliyatla çıkarılması gerekiyor. Ameliyatta yine hem karın duvarının kesilmesi, bağırsakların kesilmesi gibi zor ve komplikasyonlu işlemler şeklinde sonuçlara varıyor."

        Demirören, mıknatıs, su maymuncuğu, saati pili gibi çocukların ilgisini çeken ve yutma riski barındıran nesnelerin çocuklardan uzak tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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