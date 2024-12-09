Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti

Öte yandan Serpil K'nin kadın sığınma evinden izinli çıktığı, Fehmi K'nin kadını evlilik yıl dönümleri olması nedeniyle konuşmak için zorla aracına bindirip İsabey Mahallesi'nde tarlaların bulunduğu alana götürdüğü iddia edildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İsabey Mahallesi'ndeki tarlaların bulunduğu patika yolda Fehmi K. (41), boşanma aşamasında oldukları eşi Serpil K'yi (32) 20 AFB 49 plakalı otomobilin içinde tabancayla vurdu. Zanlı ardından aynı tabancayla kendine ateş etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti.

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