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        Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 19:55 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:28
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        Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, İsabey Mahallesi'ndeki tarlaların bulunduğu patika yolda Fehmi K. (41), boşanma aşamasında oldukları eşi Serpil K'yi (32) 20 AFB 49 plakalı otomobilin içinde tabancayla vurdu. Zanlı ardından aynı tabancayla kendine ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları, fenalık geçirdi.

        Öte yandan Serpil K'nin kadın sığınma evinden izinli çıktığı, Fehmi K'nin kadını evlilik yıl dönümleri olması nedeniyle konuşmak için zorla aracına bindirip İsabey Mahallesi'nde tarlaların bulunduğu alana götürdüğü iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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