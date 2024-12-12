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        Bursa'da evlerden hırsızlık yapan 2 kadına ev hapsi cezası verildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kadına ev hapsi cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 19:34 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:34
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        Bursa'da evlerden hırsızlık yapan 2 kadına ev hapsi cezası verildi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kadına ev hapsi cezası verildi.

        Yeni Mahalle ve Ertuğrulgazi Mahallesi'ne gelen 2 kadın şüpheli, 4 farklı ikametin kapılarını kredi kartıyla açarak ziynet eşyası ve para çalıp kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Bölgede inceleme yapan polis, şüpheliler Marziye I. (27) ve Yonca U'yu (26) yakaladı. Kadınların üzerinde, ziynet eşyaları ile 7 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, süresiz ev hapsi cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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