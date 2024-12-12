Bursa'da evlerden hırsızlık yapan 2 kadına ev hapsi cezası verildi

Bölgede inceleme yapan polis, şüpheliler Marziye I. (27) ve Yonca U'yu (26) yakaladı. Kadınların üzerinde, ziynet eşyaları ile 7 bin lira ele geçirildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yeni Mahalle ve Ertuğrulgazi Mahallesi'ne gelen 2 kadın şüpheli, 4 farklı ikametin kapılarını kredi kartıyla açarak ziynet eşyası ve para çalıp kaçtı.

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