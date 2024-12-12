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        Bursa'da polis ekiplerine taşkınlık yapan şüpheliye adli kontrol kararı verildi

        Bursa'da trafik polislerine küfür edip görevlerini yapmayı engellemeye çalıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 23:46 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:46
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        Bursa'da polis ekiplerine taşkınlık yapan şüpheliye adli kontrol kararı verildi
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        Bursa'da trafik polislerine küfür edip görevlerini yapmayı engellemeye çalıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesinde şüphe üzerine dün gece durdurulan 16 Y 4120 plakalı otomobil sürücüsü Burhan Ç'nin 0.69 promil alkollü çıkması üzerine polis ekiplerince trafik cezası yazıldı.

        Otomobilin otoparka çekileceğini öğrenen yolcu konumundaki Naci A, polis ekiplerine zorluk çıkardı. Polislerin üzerine yürüyüp küfür eden Naci A, asayiş ekiplerince gözaltına alındı.

        Trafik polislerinin şikayetçi olduğu şüpheli, ifadesi alınmak üzere Çekirge Polis Merkezi'ne götürüldü.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Naci A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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