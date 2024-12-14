Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Erol D. (60) yönetimindeki 16 UP 689 plakalı otomobil, Muratbey Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Erol D. ile araçta bulunan Nurgül D. (51) ve Nuray D. (50) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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