Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: Brien 27, Trifunovic 27, Yiğitcan Saybir 12, Perez 2, Pasecniks 3, Berk Demir 8, Özgür Cengiz 7, Bankston 4, Cem Küçüközkan 3, Demircan Demir
Türk Telekom: Alexander 17, Brown 9, Makoundou 8, İsmet Akpınar 10, Smith 1, Hanian 4, Melih Tunca 13, Bess 9, Mahir Ağva 9, Berkan Durmaz 2
1. Periyot: 25-21
Devre: 46-40
3. Periyot: 66-57
Beş faulle çıkan: 34.15 Makoundou (Türk Telekom), 39.18 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)
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