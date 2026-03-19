        Bursalı öğrenciler Çekya'daki robot yarışmasında derece aldı

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, Çekya'da düzenlenen RoboPlzen 2026 Uluslararası Robot Yarışması'nda çeşitli dereceler elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Pilsen şehrinde 16-18 Mart'ta gerçekleştirilen organizasyona 9 ülkeden 28 takım ve 56 öğrenci katıldı.

        Ortaöğretim öğrencileri, "çizgi izleyen robot-araç" kategorisinde projeleriyle yarıştı. Projeler, robotik sürüş algoritmaları, sensör entegrasyonu ve araç tasarımı kriterlerine göre değerlendirildi.

        Yarışma sonucunda "en hızlı otonom araç" kategorisinde Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Bursa Erkek Lisesi dördüncü oldu.

        "En iyi otonom araç tasarımı" kategorisinde Yıldırım Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Bursa Erkek Lisesi ikinci sırada yer aldı.

        Genel sıralamada ise Bursa Erkek Lisesi ikinci, Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

        Bursalı takımlar, yarışmada 28 takım arasında ilk sıralarda yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
        Otobanda zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
        Otobanda zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
        Bursa basınının duayen ismi Erdal Özdür hayatını kaybetti
        Bursa basınının duayen ismi Erdal Özdür hayatını kaybetti
        Kontrolden çıkan otomobil alt yola uçtu: 3 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil alt yola uçtu: 3 yaralı
        Bariyerleri aşan otomobil alt yola düştü; 1'i bebek 4 yaralı
        Bariyerleri aşan otomobil alt yola düştü; 1'i bebek 4 yaralı
        Bursa'da helikopter destekli bayram trafiği denetimi
        Bursa'da helikopter destekli bayram trafiği denetimi