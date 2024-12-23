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        İnegöl'de iki kardeş çamaşır suyu içtikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Karalar 3. Etap TOKİ'de meydana gelen olayda, Mına Hatice S. (1) ve Miray S. (3) isimli iki kardeşin, çamaşır suyu içtikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:01 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:01
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        İnegöl'de iki kardeş çamaşır suyu içtikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesi Karalar 3. Etap TOKİ'de meydana gelen olayda, Mına Hatice S. (1) ve Miray S. (3) isimli iki kardeşin, çamaşır suyu içtikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        Aile bireylerinin ifadelerine göre, çocuklar çamaşır suyu bulunan bulaşık suyu ile oynarken kazara içmiş olabilecekleri düşünülerek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

        Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından çocukların sağlık durumlarının takip edilmesi amacıyla serviste yatış verildi.

        Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin tahkikat başlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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