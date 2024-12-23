Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 6 zanlı tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince bungalov ev kiralamak isteyen vatandaşların dolandırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.