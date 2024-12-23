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        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 6 zanlı tutuklandı

        Bursa merkezli 7 ilde bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdığı iddiasıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 22:39 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:39
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        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 6 zanlı tutuklandı
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        Bursa merkezli 7 ilde bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdığı iddiasıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince bungalov ev kiralamak isteyen vatandaşların dolandırıldığı bilgisine ulaşıldı.

        Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4'ü farklı suçtan tutuklu 13 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla, 6'sı da alınan ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden C.A.A'yı yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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