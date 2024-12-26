Omurilik ağrı pili ve kök hücre tedavisi felçli hastaya umut ışığı oldu

SERGEN SEZGİN / FATİH ÇAPKIN - Bursa'da 28 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle omurilik felci olan eski milletvekili Bennur Karaburun Ateş, epidural stimülasyonu (omurilik ağrı pili) ve kök hücre nakli operasyonuyla, kollarını ve ayaklarını oynatmaya başladı.

Yüzme ve su topu sporlarıyla 7 yaşından 23 yaşına kadar ilgilenen, su topunda 3 yıl üst üste gol kraliçesi olan ve Türkiye dereceleri bulunan Ateş'in hayatı, 1996'da bir firmanın imalat müdürlüğü yaptığı dönemde geçirdiği trafik kazasıyla değişti.

Kazanın ardından yaklaşık 6 ay yoğun bakımda kalan ve omurilik felci olan, TBMM 25. ve 26. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili olarak görev yapan 51 yaşındaki Ateş, yıllardır kaybettiği bazı vücutsal fonksiyonların geri kazanımı için mücadele ediyor. Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Ateş, son olarak omurilik yaralanması sonucu kaybettiği fonksiyonların yeniden kazanılmasına yardımcı olmayı amaçlayan özel tedavi yöntemi epidural stimülasyonu ve kök hücre nakli operasyonu geçirdi.

Yurt dışı kaynaklı bu teknolojiyle İstanbul'da ameliyat edildikten sonra kollarını ve ayaklarını oynatma gibi bazı fonksiyonlarını geri kazanmaya başlayan Ateş'in tedavisi Bursa'daki özel bir hastanede sürüyor. Bennur Karaburun Ateş, AA muhabirine, felç geçirdikten sonra bunun hiçbir tedavisi olmadığına dair olumsuz yargılar duyduğunu, buna inat mücadelesine hep devam ettiğini söyledi.