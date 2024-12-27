Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki bazı seferleri iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 21:36 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki bazı seferleri iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'ye İmralı izni
        DEM Parti'ye İmralı izni
        Narin Güran davası yarın devam edecek
        Narin Güran davası yarın devam edecek
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        Medina'da sıcak gelişme!
        Medina'da sıcak gelişme!
        Arda Güler Samandıra'da!
        Arda Güler Samandıra'da!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        AK Partili Akar: Kıbrıs, bizim milli meselemizdir
        AK Partili Akar: Kıbrıs, bizim milli meselemizdir
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bursa'da konuştu:
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bursa'da konuştu:
        Bursa'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
        Bursa'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
        BUDO'nun 14 seferi iptal edildi; deniz otobüsünün dalgalarla mücadele ettiğ...
        BUDO'nun 14 seferi iptal edildi; deniz otobüsünün dalgalarla mücadele ettiğ...
        Karda yoldan çıkan TIR, devrildi; 2 yaralı
        Karda yoldan çıkan TIR, devrildi; 2 yaralı
        İnegöl-Domaniç kara yolunda yoğun kar yağışı
        İnegöl-Domaniç kara yolunda yoğun kar yağışı