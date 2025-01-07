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        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğinden "Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi" etkinliği

        Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:01 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:18
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        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğinden "Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi" etkinliği
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        Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi" etkinliği düzenlendi.

        Dernek Başkanı Ali Albayrak, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Gölpark'ta düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin, birlik ve beraberliklerinin pekişmesine vesile olmakla birlikte, dayanışma ruhunun daha da güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

        Albayrak, dernek olarak bu birlikteliği sürdürmek ve daha güçlü bağlar kurmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu anlamlı gecemizde bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Bursa Cumhuriyet Başsavcımız sayın Ramazan Solmaz, Mudanya Kaymakamı sayın Ayan Terzi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı sayın Oktay Yılmaz ve İYİ Parti Bursa Milletvekili sayın Selçuk Türkmen beyefendiye şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

        Halk oyunu gösterisinin sergilendiği etkinlikte ayrıca katılımcılara plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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