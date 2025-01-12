Bursa'da bir kişinin uğradığı silahlı saldırılarla ilgili 9 kişi tutuklandı

İ.D, 7 Ocak'ta da ikametinin yakınlarında silahlı saldırıya uğrayarak ayağından vuruldu. Yaralanan İ.D, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fransa'da yaşayan ve yılbaşı tatili için Bursa'ya gelen İ.D. (60) 18 Aralık 2024'te ikametinin önüne aracını park ettiği sırada uğradığı silahlı saldırıda hafif yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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