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        Bursa'da bir kişinin uğradığı silahlı saldırılarla ilgili 9 kişi tutuklandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:48 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:48
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        Bursa'da bir kişinin uğradığı silahlı saldırılarla ilgili 9 kişi tutuklandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fransa'da yaşayan ve yılbaşı tatili için Bursa'ya gelen İ.D. (60) 18 Aralık 2024'te ikametinin önüne aracını park ettiği sırada uğradığı silahlı saldırıda hafif yaralandı.

        İ.D, 7 Ocak'ta da ikametinin yakınlarında silahlı saldırıya uğrayarak ayağından vuruldu. Yaralanan İ.D, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin çalışması sonucu silahlı saldırılarla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G, C.P, M.D, G.A, Ö.A, R.S, N.S, F.G. ve H.H.K. tutuklandı.

        Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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