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        İnegöl'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:55
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        İnegöl'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Vedat Y. yönetimindeki 16 BHD 826 plakalı kamyonet, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi ile 19. Mobilya Sokak kesişiminde, Yasin A. idaresindeki 16 BGR 327 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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