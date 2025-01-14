İnegöl'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Vedat Y. yönetimindeki 16 BHD 826 plakalı kamyonet, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi ile 19. Mobilya Sokak kesişiminde, Yasin A. idaresindeki 16 BGR 327 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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