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        Bursa'da telefon dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınlarını aldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:15 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:15
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        Bursa'da telefon dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınlarını aldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Nilüfer ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen G.K'yi (64) telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, kimlik bilgilerinin yasa dışı işlerde kullanıldığını söyleyip karşılığında para istedi.

        Şüphelilerle konuşmasının ardından banka kasasında bulunan 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınları alan G.K, eve gelen A.G'ye (24) ziynet eşyalarını teslim etti.

        A.G'nin hareketlerinden şüphelenip dolandırıldığını anlayan G.K, durumu polise bildirdi.

        G.K'nin ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, A.G'nin parayı teslim aldıktan sonra E.E.Ç. (19), H.Ö. (19) ve S.C. (40) ile buluşup İstanbul'a gittiğini tespit etti.

        Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada yüzünde medikal maske bulunan A.G'nin dikkati çekmemek için apartmana elindeki ekmekle girdiği, ekmeği G.K'ye verdikten sonra ziynet eşyalarını alıp hızla apartmandan çıktığı güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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