Osmanlı payitahtı Bursa'nın manevi mekanlarına yayalaşma projesiyle daha çok ziyaretçi gelecek

FATİH ÇAPKIN - Tarihi mekanları ve doğal güzellikleri barındıran "Osmanlı'nın ilk payitahtı" Bursa'daki Yeşil ve Emir Sultan külliyelerinin manevi iklimi, bölgede gerçekleştirilecek yayalaşma projesiyle ön plana çıkarılacak.

Çok sayıda tarihi caminin, hanların ve sultan külliyelerinin bulunduğu Bursa'da özellikle inanç ve kültür turizmi kapsamında her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kentin önemli manevi mekanlarından Yıldırım ilçesindeki Çelebi Mehmed'in türbesinin yer aldığı Yeşil Külliyesi ile yakın bölgedeki Emir Sultan Külliyesi de ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Yıldırım Belediyesi, bu iki külliyenin etrafını trafikten ve düzensiz yapılardan arındırarak, yayalaşma projesiyle doğal görünümüne kavuşturmaya hazırlanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine, Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yaptığını anımsattı.

Yılmaz, Bursa'daki tarihi değerlerin birçoğunun Yıldırım ilçesinde yer aldığını dile getirerek, "İlk darüşşifası, gönüller sultanı Emir Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci kurucusu kabul edilen Çelebi Mehmet Han'ın kabrinin bulunduğu Yeşil Türbe ve Yeşil Külliyesi Yıldırım sınırları içerisinde yer alıyor." dedi.

Emir Sultan Külliyesi ve Yeşil Külliyesi arasında yayalaştırma projesi başlattıklarını belirten Yılmaz, "Burada manevi bir iklim oluşturma projesi hazırlıyoruz. Gelen misafirlerimizin rahatça gezebileceği ve buradaki o manevi atmosferi soluyabileceği bir iklim oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Bu bölgenin şu andaki en önemli ihtiyacı otopark"

Yılmaz, proje kapsamında üniversiteler ve akademik odalarla da işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bursa Teknik Üniversitesinin hem de Bursa Uludağ Üniversitesinin kıymetli hocalarından, mimarlar odasındaki arkadaşlarımızdan da istifade ederek bir yarışma düzenliyoruz. Bu yarışmanın neticesinde de inşallah burada gerekli uygulama çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bu proje Emir Sultan, Hocataşkın, Yeşil Mahallemizi kapsayan bir proje."