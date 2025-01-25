Bursa'da elini makineye kaptıran işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl'ün ilçesinde makineye elini kaptıran işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl'ün ilçesinde makineye elini kaptıran işçi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Ayaz Sokak'taki bir mobilya imalathanesinde meydana gelen iş kazasında, R.T. (37), yatar makinesine elini kaptırarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi iş yerinde yapılan R.T, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı işçi, hastanede tedavi altına alındı.
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