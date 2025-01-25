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        Bursa'da elini makineye kaptıran işçi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl'ün ilçesinde makineye elini kaptıran işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 09:11 Güncelleme: 25.01.2025 - 09:11
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        Bursa'da elini makineye kaptıran işçi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl'ün ilçesinde makineye elini kaptıran işçi yaralandı.

        Mahmudiye Mahallesi Ayaz Sokak'taki bir mobilya imalathanesinde meydana gelen iş kazasında, R.T. (37), yatar makinesine elini kaptırarak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi iş yerinde yapılan R.T, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı işçi, hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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