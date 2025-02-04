Bursa'da tırla çarpışan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Gemlik Serbest Bölge girişinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 41 TK 262 plakalı tır ile işçi taşıyan 16 S 7137 plakalı otobüs çarpıştı.

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