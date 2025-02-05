Bursa'da "Avni Anıl Besteleri" konseri
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, "Avni Anıl Besteleri" konseri düzenledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, "Avni Anıl Besteleri" konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından gerçekleştirilen konseri, şef Salih Taşkın yönetti.
Gecede sahne alan solistler ve koro, Avni Anıl'ın sevilen eserlerinden oluşan repertuvarı seslendirdi.
Konserde Samiye Berkmen, Gökçe Bekaroğlu, Zeynep Kır, Bahattin Başaran, Betül Bilgin ve Ümit Tok sergiledikleri müzik şöleniyle sanatseverlerden beğeni topladı.
Gecenin sonunda performans, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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