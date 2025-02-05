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        Bursa'da "Avni Anıl Besteleri" konseri

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, "Avni Anıl Besteleri" konseri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 02:21 Güncelleme: 05.02.2025 - 02:21
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        Bursa'da "Avni Anıl Besteleri" konseri
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, "Avni Anıl Besteleri" konseri düzenledi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından gerçekleştirilen konseri, şef Salih Taşkın yönetti.

        Gecede sahne alan solistler ve koro, Avni Anıl'ın sevilen eserlerinden oluşan repertuvarı seslendirdi.

        Konserde Samiye Berkmen, Gökçe Bekaroğlu, Zeynep Kır, Bahattin Başaran, Betül Bilgin ve Ümit Tok sergiledikleri müzik şöleniyle sanatseverlerden beğeni topladı.

        Gecenin sonunda performans, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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