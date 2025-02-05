Bursa'da tırların çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Mehmet Fatih K. (49) idaresindeki 42 Y 6665 plakalı tır, Bursa-Balıkesir kara yolu Uluabat Mahallesi Kavşağı'nda Elvedin A. (51) yönetimindeki yabancı plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan tır sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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