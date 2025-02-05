Bursa'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa-Yalova kara yolu ilçe girişindeki bir akaryakıt istasyonundan ana yola çıkmak isteyen K.A. (68) idaresindeki 11 ABH 962 plakalı otomobil ile Ö.T. (26) yönetimindeki 16 BJM 314 plakalı motosiklet çarpıştı.

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