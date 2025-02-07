Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" başladı

        Bursa'da 50 firmanın katılımıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:47 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" başladı
        ABONE OL

        Bursa'da 50 firmanın katılımıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" açıldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarların çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Kozmetik sektörünün küresel anlamda hızla gelişen, büyüyen bir alan olduğunu anlatan Bozbey, şöyle konuştu:

        "Bu büyüme sürecinde yerli ve yabancı yatırımcıların, girişimcilerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu fuarlar son derece anlamlı ve önemlidir. Önümüzdeki süreçte azalan fuar sayısını çoğaltmak konusunda eminim ki yapılacak projelerle artıracak ve Bursa'yı fuar kentleri arasına sokmuş olacağız."

        Organizasyon firması Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker de etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Fuarın 3 gün boyunca devam edeceğini belirten Eker, "Fuarımızda 50 firma stant açtı. Bunlardan 40'ı şehir dışından gelip Bursa'daki hedef pazarına ürün satabilmek, pazarlama yapabilmek için stant açtı. 10 firma da Bursa'dan katıldı." dedi.

        9 Şubat'ta sona erecek fuar, 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı

        Benzer Haberler

        Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metre ölçüldü
        Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metre ölçüldü
        İlkokul öğrencilerine Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor'un forması hediy...
        İlkokul öğrencilerine Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor'un forması hediy...
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
        Karacabey Ovası'nın verimi Gölecik Barajı ile artacak
        Karacabey Ovası'nın verimi Gölecik Barajı ile artacak
        Bursa'da kar yağışı; 1 ilçede okullar tatil edildi, 3 ilçede taşımalı eğiti...
        Bursa'da kar yağışı; 1 ilçede okullar tatil edildi, 3 ilçede taşımalı eğiti...
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde eğitime kar enge...
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde eğitime kar enge...